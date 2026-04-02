Suspeito de integrar liderança do PCC é preso com arma na Capital

Leonardo Cardoso Ortelhado, de 29 anos, conhecido como “Gordinho” e apontado como uma das lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Campo Grande, foi preso na terça-feira (31), durante abordagem policial na Vila São Jorge da Lagoa.

De acordo com a polícia, ele estava armado no momento da prisão e foi levado para a Depac Cepol.

O suspeito já havia sido citado em investigações por participação em crimes graves. Em 2018, ele integrou um grupo que invadiu uma casa no Bairro Universitário, onde uma família foi rendida e mantida sob ameaça enquanto os criminosos recolhiam dinheiro e objetos de valor.

Após o roubo, o trio fugiu com uma caminhonete, mas acabou interceptado por equipes policiais. Durante a perseguição, o veículo colidiu contra um poste depois de trafegar na contramão. Leonardo conduzia o automóvel.

Na época, os envolvidos confessaram o crime e relataram que ele teve papel direto na agressão a uma das vítimas e na exigência para entrega de bens, incluindo valores guardados em cofre.

O nome de Leonardo também aparece em apurações do Gaeco, dentro da operação “Ponto Cego”, que identificou a atuação estruturada da facção no Estado, com divisão territorial e funções específicas entre os integrantes.

A investigação aponta ainda que membros do grupo atuavam na distribuição de armas e no controle interno da organização criminosa.

A ocorrência mais recente segue em investigação.