Homem é preso suspeito de torturar e espancar a própria companheira, em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (1º), um homem de 28 anos, que não teve suas informações divulgadas foi preso após suspeitas de tortura contra sua própria companheira e cortar o cabelo dela com uma faca. O caso ocorreu em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações iniciais, a vitima foi até a delegacia com o objetivo de denunciar as agressões que havia sofrido durante aquela madrugada. Conforme ela, o companheiro estava sob efeitos de drogas e destruir o celular da mulher. Além disso, ela sofreu socos e chutes na cabeça e no corpo e teve o cabelo cortado por uma faca.

Diante da denuncia, agentes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher)realizaram as buscas pelo suspeito, que foi encontrado na sua residência. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.