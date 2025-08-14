Quatro são presos e explosivos, drogas e armas são apreendidos em operação contra disputa de facções em Dourados

Ação aconteceu na quarta-feira (13) e mirou em grupo investigado por crimes violentos ligados ao tráfico nos bairros Canaã IV e Vila São Braz

Quatro pessoas foram presas e um arsenal foi apreendido nesta quarta-feira (13) em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, durante a operação “Para”. A ação teve como alvo um grupo apontado pelas investigações como envolvido em conflitos entre facções rivais nos bairros Canaã IV e Vila São Braz.

De acordo com a apuração policial, a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região teria motivado episódios de violência nos últimos meses, incluindo o assassinato de um adolescente de 15 anos, ocorrido em maio deste ano.

As equipes realizaram diligências no início da tarde em três locais usados para armazenar drogas, armas e munições. No total, foram apreendidos um revólver calibre .38, 30 munições, dois artefatos explosivos de fabricação caseira, uma motocicleta, porções de maconha, crack, cocaína e haxixe, além de balanças de precisão, materiais para fracionamento e acondicionamento de entorpecentes e cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro.

Os presos foram encaminhados à delegacia e devem responder por crimes relacionados ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas e explosivos.

