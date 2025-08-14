Evento Centro em Ação que aconteceria nesta sexta é cancelado

Cerimônia reuniria autoridades para lançar projeto que promete revitalizar o Centro de Capital

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura de Campo Grande comunicou que o evento Centro em Ação que seria realizado na sexta-feira (15) foi cancelado. O informe diz que o projeto segue com ações planejadas e novas informarções sobre a realização serão divulgadas posteriormente pela prefeitura. Confira um trecho do comunicado:

“O projeto “Centro em Ação” permanece como uma iniciativa prioritária para a revitalização econômica, social, cultural e urbanística do centro de Campo Grande. As ações previstas no programa serão planejadas, e novas informações sobre sua execução serão divulgadas oportunamente nos canais oficiais.”

O evento iria ser palco para o lançamento do projeto que promete revitalizar o centro de Campo Grande. Na cerimônia também aconteceria o firmamento de parceria da Prefeitura da Capital com o Sistema Comércio MS para a revitalização do horto florestal.

O evento estava previsto para ocorrer a partir das 8h00, na Faculdade Insted na Av. Fernando Corrêa da Costa, 845, Centro, em Campo Grande.

O projeto Centro em Ação é realizado pela Semades (Secretaria Municipal De Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.