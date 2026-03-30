Quase um mês após o duplo homicídio, Polícia Civil conclui inquérito e indicia suspeito em Caarapó

Investigação aponta que crime foi motivao por desentendimento iniciado na região central e arma usada na ação foi apreendida

Vinte e nove dias após o duplo homicídio registrado em Caarapó, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu o inquérito que apurou a morte de Cássio de Souza e Hugo Centurião Enciso. Os dois foram baleados na madrugada de 1º de março, em frente a uma residência na Rua Américo Vespúcio, no bairro Capitão Vigário.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Caarapó, a investigação reuniu depoimentos de investigados e testemunhas, imagens de câmeras de segurança, vídeo com registros dos momentos que antecederam os disparos, laudos periciais do local do crime, exames necroscópicos e balísticos, além da extração de dados de celulares e reprodução simulada dos fatos.

Segundo a polícia, os homicídios foram precedidos por um desentendimento ocorrido na área central da cidade, nas imediações de uma conveniência. O conflito teria se estendido até a residência onde os disparos ocorreram.

A apuração permitiu reconstruir a dinâmica da ação, incluindo a sequência dos tiros e a posição das vítimas. A arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi apreendida dentro do veículo usado na fuga.

Com base no conjunto de provas, o investigado Antônio Marques da Silva foi indiciado por homicídio qualificado por duas vezes, conforme o artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material.

O suspeito está preso preventivamente desde 2 de março. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que deverão analisar a denúncia. Caso a acusação seja aceita e haja decisão de pronúncia ao fim da instrução, o caso poderá ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

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