Eleitores deverão buscar atendimentos em novo endereço na Capital a partir de abril

Justiça Eleitoral muda para o Memorial da Cultura no Centro com horário ampliado na reta final para regularização dos títulos eleitorais

Quem precisa resolver pendências com a Justiça Eleitoral em Campo Grande deve ficar atento. O atendimento muda de lugar e entra em ritmo de urgência. A partir de 6 de abril, os serviços passam a funcionar no Memorial da Cultura, na região central, com horário estendido das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

A mudança ocorre em meio ao aumento da procura, já que o prazo para regularizar o título termina em 6 de maio. Depois disso, não haverá nova chance antes das eleições de outubro.

Com a transferência, o atendimento deixa o Parque dos Poderes e será concentrado totalmente no novo endereço. O CIJUS também sai de cena e encerra os serviços eleitorais no fim de março.

No local, será possível emitir o primeiro título, transferir domicílio, atualizar dados, alterar o local de votação e cadastrar biometria.

A orientação é não esperar. Na reta final, a tendência é de filas, instabilidade nos sistemas e dificuldade para conseguir atendimento.

A situação eleitoral pode ser consultada online, no sistema de autoatendimento do TSE.

No interior do Estado, o horário segue reduzido até 27 de abril. Depois, também será ampliado, funcionando das 8h às 18h até o encerramento do prazo.

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