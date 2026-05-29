PRF prende trio armado e cumpre mandados de prisão em Paranaíba

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu três homens armados, nesta quinta-feira (28), em Paranaíba, cidade distante 407 quilômetros de Campo Grande. Durante a ação, dois mandados de prisão por tráfico de drogas e furto foram cumpridos.

Os policiais realizavam fiscalizações quando abordaram um veículo GM/Prisma ocupado por três homens. Durante a abordagem, um dos suspeitos tentou fugir correndo em direção à vegetação próxima à rodovia.

A equipe iniciou acompanhamento e conseguiu alcançar o fugitivo. Antes de ser detido, o homem ainda tentou agredir os policiais, mas foi contido e algemado.

Durante a fiscalização no veículo, os policiais encontraram três armas de fogo, duas pistolas calibre 9mm e um revólver calibre .357, além de 83 munições.

Após consultas aos sistemas policiais, a equipe constatou que dois dos abordados possuíam mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e furto.

Questionados sobre o armamento, os presos informaram que seguiriam para Uberlândia (MG), onde pretendiam roubar caminhonetes e levá-las para a Bolívia.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Paranaíba.