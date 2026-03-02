PRF apreende carga de suplementos importados sem nota fiscal na BR-267, em Rio Brilhante

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de mercadorias de origem estrangeira na tarde deste domingo (1º), durante fiscalização na BR-267, em Rio Brilhante.

Os policiais abordaram um Ford Bronco e, ao ser questionado, o motorista informou que havia ido até Ponta Porã buscar suplementos importados dos Estados Unidos, comprados pela internet.

Durante a vistoria, a equipe constatou que os produtos não possuíam documentação fiscal que comprovasse a entrada regular no país. Diante da irregularidade, a carga foi apreendida.

Os suplementos e o veículo foram encaminhados para a Receita Federal, que ficará responsável pelos procedimentos cabíveis.