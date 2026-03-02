Pescadores encontram corpo em decomposição no Rio Dourados, em Fátima do Sul

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde deste domingo (1º) no Rio Dourados, nas proximidades da ponte conhecida como “Cêva do Galo”, em Fátima do Sul. A vítima foi localizada por pescadores que passavam pelo local.

Conforme as informações iniciais, o homem aparenta ter cerca de 40 anos e estava em avançado estado de decomposição, o que indica que a morte pode ter ocorrido há vários dias.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil estiveram na região, realizaram o isolamento da área e iniciaram os procedimentos necessários.

Após a retirada da água, o corpo foi encaminhado para exames periciais que devem auxiliar tanto na identificação da vítima quanto no esclarecimento da causa da morte.