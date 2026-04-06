PRF apreende carga de produtos falsificados e prende motorista em Rio Brilhante

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma carga de produtos falsificados durante fiscalização na BR-163, em Rio Brilhante, na sexta-feira (3). O caso foi divulgado na tarde desta segunda-feira (06).

Os policiais abordaram um caminhão com dois semirreboques. O motorista informou que transportava calçados, mas não apresentou documentação fiscal da carga.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos pares de tênis de marcas conhecidas, chinelos tipo Havaianas, além de toalhas e sutiãs.

Após análise, foi constatado que os produtos eram falsificados.

O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil em Rio Brilhante. O caminhão e toda a mercadoria foram apreendidos.