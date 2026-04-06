PrefCG qualifica equipes em diagnóstico e prevenção de queda de árvores

A Prefeitura de Campo Grande realiza, nesta semana, uma capacitação sobre diagnóstico e risco de queda de árvores, voltada a profissionais que atuam na arborização urbana. A formação reúne teoria e prática para reforçar a segurança da população e a gestão do patrimônio arbóreo.

O curso é ministrado por técnicos do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo) e prepara os participantes para identificar riscos e adotar medidas preventivas com mais precisão.

Equipes da Prefeitura no primeiro dia de capacitação no diagnóstico e prevenção de queda de árvores

A iniciativa também integra diferentes órgãos que atuam no atendimento à população, como equipes de infraestrutura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e comunidade acadêmica, fortalecendo a atuação conjunta em situações de prevenção e emergência.

“A capacitação é fundamental para garantir que nossas equipes estejam preparadas para identificar riscos de forma técnica e precisa, permitindo intervenções mais seguras e eficientes”, destacou a gerente de Arborização, Dayane Zanela.

O pesquisador Sérgio Brazolin, do IPT, reforça a importância do trabalho integrado. “Esse é um trabalho que envolve diferentes instituições. O objetivo é alinhar critérios e aprimorar o olhar técnico, evitando intervenções desnecessárias e garantindo mais segurança para a população e para as árvores”, explica.

Por Prefeitura de Campo Grande