Ponto de tráfico é fechado após flagrante de tentativa de descarte de drogas na Capital

Um ponto de venda de drogas na Vila Manoel Taveira foi fechado na tarde desta quarta-feira (19) em Campo Grande após um flagrante que começou quando um homem tentou fugir ao ser visto durante rondas na região. Com ele havia um papelote de cocaína, e o endereço onde teria comprado a droga ficava a poucos metros dali.

A casa indicada estava com o portão aberto. Ao perceber a chegada da equipe, uma mulher correu para dentro e tentou jogar papelotes no vaso sanitário, acionando a descarga. A tentativa foi interrompida, e ela estava com dinheiro no momento do flagrante. No imóvel também estavam o homem apontado como responsável pelo ponto e outro adulto.

No quintal, havia vários usuários, incluindo um monitorado por tornozeleira eletrônica e outro com mandado de prisão em aberto.

Dentro da residência foram encontrados diversos itens: duas televisões, três balanças de precisão, uma parafusadeira, um tablet, um smartwatch, rádios comunicadores, facões, uma faca e 19 celulares de diferentes marcas.

O material e os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos legais.

