Tempo firme e calor de até 37ºC marcam o feriao de quinta em Mato Grosso do Sul

Umidade pode cair a 15% em algumas regiões; rajadas de vento acima dos 60 km/h não estão descartadas

O feriado desta quinta-feira (20) chega com predomínio de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo seco em todo o Estado, favorecendo temperaturas elevadas e índices de umidade entre 15% e 40%, considerados baixos para esta época do ano.

A região pantaneira concentra as maiores temperaturas, com máximas que alcançam 37°C, enquanto o amanhecer varia entre 17°C e 21°C. No sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 14°C e 15°C e as máximas chegam a 30°C a 32°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas de 14°C a 17°C e máximas entre 31°C e 34°C. Em Campo Grande, a quinta-feira apresenta mínimas de 15°C a 17°C e máxima de até 31°C.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e podem ocorrer rajadas superiores aos 60 km/h em pontos isolados.

