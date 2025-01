Segunda etapa da pré-matrícula da rede municipal de ensino de Três Lagoas inicia amanhã; veja como fazer

A partir de amanhã, quarta-feira (8), o prazo da segunda etapa para que os pais e responsáveis realizem a pré-matrícula de novos estudantes da Rede Municipal de Ensino (REME) de Três Lagoas para o ano letivo de 2025. É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo.

A meta do município é matricular 17.000 estudantes, tanto de rematrícula como matrícula nova, sendo que a rede oferece vagas para a Educação Infantil (Creche) e (Pré-escola); Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (PAA).

ORIENTAÇÕES

Para realizar a pré-matrícula, que se encerra no dia 24 de janeiro, deve procurar a Central de Matrícula da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), localizada à Rua Alexandre Costa, 130 – Centro, próximo da Lagoa Maior em horário de expediente comercial, das 7h às 17h e, em caso de dúvidas sobre o processo e prazo, ligar ou enviar mensagem Whatsapp para 67 99257-2101.

É importante destacar que este é o processo de pré-matrícula dos estudantes, e que após o prazo inicial serão designados para as unidades escolares que irão estudar ao longo do ano letivo de 2025. A garantia da vaga na unidade se dá a partir do momento que os pais efetivarem a matrícula da criança.

PRAZOS E DATAS

O calendário das datas de designação e prazo para matrícula serão informados posteriormente pela página treslagoas.ms.gov.br/matriculareme/ e na Central de Matrícula.

MAIS INFORMAÇÕES

Central de Matrícula – Rua Alexandre Costa, 130 – Centro | Telefone ou Whatsapp: (67) 9 9257-2101

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas