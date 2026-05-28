Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável em Sete Quedas

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Sete Quedas, prendeu na tarde dessa quarta-feira (27) um homem de 33 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu durante a Operação Integrar-Sul-Fronteira, realizada na região de fronteira do Estado.

Segundo informações da corporação, o mandado de prisão foi expedido às 15h25 e, logo em seguida, a equipe policial iniciou diligências para localizar o condenado. O homem foi encontrado ainda no período da tarde e detido pelos policiais civis.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Sete Quedas, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Conforme a Polícia Civil, a condenação já havia transitado em julgado, ou seja, não cabia mais recurso na Justiça.

A Polícia Civil destacou que a ação reforça o compromisso da instituição no combate à criminalidade e no cumprimento de decisões judiciais, especialmente em crimes considerados graves. O preso permanece à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais