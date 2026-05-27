Instituto de MS investiu R$ 2 milhões no Banco Master, afirma prefeitura

Operação da Polícia Federal cumpriu mandados em Mato Grosso do Sul e São Paulo para apurar investimentos suspeitos em Letras Financeiras de banco privado

Após a operação da Polícia Federal, deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) para investigar supostas irregularidades em institutos de previdência, a Prefeitura de Angélica afirmou que houve investimento de R$ 2 milhões em Letras Financeiras junto ao Banco Master.

As operações Zehirut e Charitzut cumpriram mandados de busca e apreensão nos institutos de previdência de Angélica e Fátima do Sul, relacionados a investimentos no Banco Master.

A operação também ocorreu em São Paulo (SP). No município de Angélica, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Em Fátima do Sul, houve seis alvos, e na capital paulista, dois.

Por meio de nota, a Prefeitura de Angélica esclareceu que a operação da Polícia Federal ocorreu no IPA (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais), que possui autonomia exclusiva para gerir os recursos do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social).

Segundo o Executivo municipal, as decisões financeiras, análises de investimentos e outras movimentações passam pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Curador do instituto, sem qualquer interferência da prefeitura.

Confira a nota:

“Conforme já divulgado pelo próprio Instituto de Previdência Municipal de Angélica foi realizada uma aplicação financeira de R$ 2 Milhões (dois milhões de reais) em Letras Financeiras junto ao Banco Master S/A, totalmente resgatada em 12/11/2025, sem qualquer prejuízo financeiro ao Instituto ou aos seus beneficiários, todos os procedimentos seguiram a política de investimento vigente, orientação da consultoria financeira do IPA e foram registradas em Ata.

Diante da operação realizada na manhã de hoje, a Administração Municipal esclarece publicamente que não foi alvo e não possui qualquer envolvimento, participação ou vinculo aos fatos investigados pelas operações Zehirut e Charizut.

Ressaltamos que qualquer informação que associem a Administração Municipal ao ocorrido não correspondem `com a verdade e carecem de fundamentos concretos. Reiteremos nosso compromisso com a ética, a transparência e o respeito à sociedade. Dessa forma, repudiamos qualquer tentativa de disseminação de informações falsas ou interpretações equivocadas que possam causar danos à imagem e a credibilidade da Administração Municipal de Angélica. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários”.

Investigação

Segundo divulgado pela Polícia Federal, a investigação identificou indícios de irregularidades em investimentos realizados em Letras Financeiras de um banco privado, em 2024.

As medidas cautelares cumpridas também incluem a suspensão do exercício das funções públicas de alguns investigados.

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