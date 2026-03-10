Polícia Civil faz nova fase de operação contra grupo suspeito de sequestrar homem em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou nesta segunda-feira (9) a segunda fase da Operação Trilha de Hermes nos municípios de Itaquiraí e Naviraí, cidades distantes 407 e 358 quilômetros, respectivamente. A ação busca localizar e prender suspeitos envolvidos no sequestro e possível homicídio de Aldevan Pontes de Jesus, de 32 anos. Helicópteros foram utilizados durante a operação.

Segundo as investigações, a vítima usava tornozeleira eletrônica e teria sido identificada por integrantes de um grupo criminoso como suposto informante da polícia. Por causa disso, ele teria sido sequestrado pelos suspeitos.

O sinal do equipamento de monitoramento foi perdido em uma área rural de Itaquiraí. Até o momento, o corpo de Aldevan ainda não foi encontrado.

A polícia apurou a existência de uma organização criminosa armada, com divisão de funções entre os integrantes. A primeira fase da operação ocorreu em dezembro de 2025, quando foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Na ocasião, armas, veículos e outros materiais foram recolhidos.

Nesta nova etapa, foram cumpridos oito mandados de busca domiciliar e ordens de prisão preventiva contra investigados apontados como participantes do sequestro e da possível morte da vítima.

Durante as diligências, uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Com ela, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 e munições de diversos calibres. Ela afirmou ser dona da arma e disse que a mantinha para segurança pessoal.

Além disso, celulares e uma caminhonete que pode ter sido usada pelo grupo criminoso também foram apreendidos. As investigações continuam.