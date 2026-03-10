Homem clona número de gerente de banco e mulher leva golpe de quase R$ 5,1 mil, em Campo Grande

Nessa última segunda-feira (10) uma mulher, de 41 anos, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, alegando ter sofrido um golpe com clonagem de número de seu gerente de conta do Banco Bradesco. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande.

A mulher relatou à polícia que um homem ligou, dizendo ser o gerente de seu banco, mas utilizava um outro número, desconhecido. Desconfiada, ela ligou para o banco, na intenção de confirmar a veracidade da ligação, e recebeu a informação de que se tratava de um golpe.

Logo após isso, a mulher recebeu uma segunda ligação, mas com o número legítimo do gerente. Na ligação, o homem a orientou a fazer algumas movimentações bancárias no aplicativo para contestar pix fraudulentos.

Essas orientações levaram a vítima a levar um golpe de quase R$ 5,1 mil. Diante disso, a mulher ligou novamente para o banco responsável, comunicando que o número do gerente havia sido clonado.