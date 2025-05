Políca encontra 203 kg de maconha em área de mata em Ivinhema

Veículo abandonado com parte da droga foi localizado na zona rural; ninguém foi preso



Uma grande quantidade de maconha foi encontrada na quinta-feira (22) em uma área de mata na zona rural de Ivinhema, município localizado no interior do Estado. Ao todo, 203 quilos da droga foram apreendidos, além de um carro abandonado usado no transporte do entorpecente. Não houve prisão de suspeitos.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento na rodovia MS-141, onde um veículo GM Meriva foi encontrado parado à beira da estrada. Ao se aproximarem, os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) perceberam, por meio dos vidros, que havia tabletes de maconha no assoalho do carro.

A partir disso, foi feita uma varredura na área, resultando na localização do restante da droga escondida em meio à vegetação. Todo o material, somado ao veículo, foi avaliado em aproximadamente R$ 430 mil.

A carga foi levada para a Delegacia da Polícia Civil de Ivinhema, que deve investigar a origem do entorpecente e tentar identificar os responsáveis pelo transporte. Até o momento, ninguém foi detido.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram