Receita Federal já recebeu mais de 30 milhões de declarações do Imposto de Renda 2025

Atenção ao prazo, que termina no dia 30 de maio.

A Receita Federal informa que até às 14h desta sexta-feira (23) foram entregues 30.009.084 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024.

O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março, e terminará na próxima sexta-feira, 30 de maio. Fique atento (a), faltam apenas 8 dias para a finalização do prazo. A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o final do prazo.

Estimativas por Unidade Federa tiva :

Estimativas por UF

MIR

O “ Meu Imposto de Renda” (MIR) é uma solução online que reúne todos os serviços do imposto de renda das pessoas físicas em um só lugar.

Você pode acessar o MIR de duas maneiras:

Aqui pela página da Receita Federal, dentro do e-CAC , ou

Por meio de dispositivos móveis, usando o app “Receita Federal” .

Como a solução fornece informações que podem ser protegidas pelo sigilo fiscal, o acesso é exclusivo com o uso da conta gov.br , nos níveis ouro ou prata.

Receita Federal alerta para golpes :

A instituição não envia e-mail ou SMS com links ou solicitando direcionamento para páginas não oficiais.

Não há como interferir no processamento da declaração do IRPF e nem nas prioridades da fila de espera das restituições.

Todas as informações sobre pendência ou malha estão na página oficial da Receita Federal ou no app Receita Federal.

Todos os serviços da Receita Federal são gratuitos.

Todas as informações disponíveis encontram-se na nossa página Meu Imposto de Renda.

Clique aqui e confira a entrevista coletiva de divulgação das regras da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025.

Com informações da Agncia Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.