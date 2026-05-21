PF mira organização criminosa especializada em fraudes bancários e lavagem de dinheiro, em Campo Grande

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro, em Campo Grande. A investigação revelou outros integrantes do grupo criminoso, bem como um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões utilizando criptomoedas e empresas de fachada.

A investigação teve início em 2023, após uma comunicação realizada pela Caixa Econômica Federal acerca da existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados. A partir das informações encaminhadas à Polícia Federal, diligências investigativas permitiram a identificação do principal suspeito, inicialmente vinculado em Campo Grande.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, além de medidas de bloqueio patrimonial, nas cidades de Campo Grande/MS e Campo Limpo Paulista/SP.

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.

O projeto é estruturado a partir de Acordos de Cooperação Técnica firmados entre a Polícia Federal, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e diversas instituições financeiras e de pagamento.

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