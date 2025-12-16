PF deflagra Operação Duplicis e prende suspeito por tráfico de cocaína em MS

Foto: divulgação/PF
Foto: divulgação/PF

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Duplicis com o objetivo de combater o tráfico de cocaína em Mato Grosso do Sul. A ação resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Corumbá e Miranda, além da prisão em flagrante de um investigado.

Foto: divulgação/PF

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um homem que transportava cocaína em um ônibus abordado na BR-262. O veículo seguia de Corumbá para Campo Grande, e a droga teria como destino final o município de Miranda, onde seria distribuída.

Com o avanço das apurações, a Polícia Federal conseguiu identificar outros suspeitos supostamente envolvidos no esquema criminoso. Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados foi preso em flagrante ao ser flagrado armazenando tabletes de cocaína em sua residência.

Segundo a PF, os mandados de busca e apreensão têm como finalidade reforçar o conjunto probatório já reunido e identificar possíveis fornecedores do entorpecente. Todo o material apreendido será submetido à perícia e análise técnica.

Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto na legislação vigente.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Crime organizado perdeu R$ 9,5 bilhões com apreensões em 2025, diz PF

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *