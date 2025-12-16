PF deflagra Operação Duplicis e prende suspeito por tráfico de cocaína em MS

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Duplicis com o objetivo de combater o tráfico de cocaína em Mato Grosso do Sul. A ação resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Corumbá e Miranda, além da prisão em flagrante de um investigado.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um homem que transportava cocaína em um ônibus abordado na BR-262. O veículo seguia de Corumbá para Campo Grande, e a droga teria como destino final o município de Miranda, onde seria distribuída.

Com o avanço das apurações, a Polícia Federal conseguiu identificar outros suspeitos supostamente envolvidos no esquema criminoso. Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados foi preso em flagrante ao ser flagrado armazenando tabletes de cocaína em sua residência.

Segundo a PF, os mandados de busca e apreensão têm como finalidade reforçar o conjunto probatório já reunido e identificar possíveis fornecedores do entorpecente. Todo o material apreendido será submetido à perícia e análise técnica.

Os investigados poderão responder pelo crime de tráfico de drogas, conforme previsto na legislação vigente.

