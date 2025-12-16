É hoje! Caravana Coca-Cola passa por Campo Grande a partir das 19h; confira a rota

Com os caminhões iluminados que levam o espírito natalino por onde passam, a Caravana de Natal da Coca-Cola passará por Campo Grande nesta terça-feira (16). Durante o passeio pela Capital, a Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil contará com cinco caminhões temáticos: Carrossel dos Sonhos, Abraço que Dança, Presente de Natal, Caixa Musical e Brinde de Natal.
Além da Cidade Morena, a caravana passará nas cidades de Itaporã e Dourados, na quarta-feira (17).
Em 2025, a ação está mais inclusiva do que nunca, tendo em vista que, por meio de uma plataforma de audiodescrição, audioguia e Libras, todas as pessoas poderão sentir a emoção de cada detalhe. Confira o roteiro:
Campo Grande
O evento começará em frente ao Comper Itanhangá, a partir das 19h. O roteiro da Capital inclui passagem pelos seguintes pontos:
Avenida Ricardo Brandão;
Avenida Afonso Pena;
Rua 13 de Maio;
Rua 14 de Julho;
Rua Antônio Maria Coelho;
Avenida Ceará;
Avenida Eduardo Elias Zahran;
Avenida Bom Pastor;
Avenida Toros Puxian;
Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade;
Avenida Gury Marques, em frente à Coca-Cola Femsa Brasil.
Itaporã
O município receberá a caravana no dia 17 de dezembro, às 17h30. O percurso começa e termina no Parque dos Ipês, passando pelo Cemitério Municipal e Detran.
Trechos previstos:
Avenida José Chaves da Silva;
Rua Duque de Caxias;
Rua Aral Moreira;
Rua Édson Bezerra;
Avenida Estefano Gonella.
Dourados
A cidade também receberá a caravana no dia 17, a partir das 20h30. A rota começa em frente ao Supermercado Leve Max. Pontos de referência do trajeto incluem: Praça Pedro Rigotti, Igreja Batista Boas Novas Sede e Praça Antônio João.
Rota indicada:
Rua 7 de Setembro;
Rua Marcelino Pires;
Rua Delfino Garrido;
Avenida Weimar Gonçalves Torres;
Rua Paissandú;
Rua Monte Alegre;
Rua Rangel Torres;
Rua Mato Grosso;
Rua Ponta Porã;
Rua João Cândido da Câmara;
Rua Manoel Santiago.