‘Operação Vitam’ apreende maquinários e utensílios para produção de drogas no bairro Aero Rancho

Na sexta-feira (7), os agentes da Operação “Facilem Vitam” prendeu, em flagrante, três indivíduos, de 19, 23 e 50 anos. Na residência de um dos envolvidos foram encontrados maquinários e apetrechos para a preparação e importação de drogas. O caso aconteceu no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Os policias da Operação descobriram que outros integrantes da organização do qual investigavam, estariam fazendo retirada de drogas e maquinários de preparação em uma residencia do bairro Aero Rancho. No local, foram encontrados entorpecentes, dinheiro (aproximadamente R$ 5.000 em notas variadas), máquina de contagem de dinheiro em espécie, e um motor de uma motocicleta furtada.

No decorrer das investigações, os poiliais constataram que os indivíduos teriam transportado drogas, o maquinário e petrechos para produção, de uma casa no bairro Nova Lima, que pertence a um dos suspeitos presos na opereção, para outro imóvel, no bairro Jardim Parati, onde foram encontrados.

Os suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, posse de maquinário para produção de drogas, receptação e lavagem de dinheiro.