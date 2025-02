UEMS abre vagas para cursos de línguas em cidades de MS; veja quais são

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), está com vagas aberta para o curso de inglês, espanhol, francês e guarani por meio do Núcleo de Ensino de Línguas (NEL/UEMS). As aulas serão ofereceridas tanto na modalidade presencial quanto online e terão inicio no dia 8 de março.

Para realizar as inscrição, o participante deve ter no mínimo 15 anos, e preencher a ficha disponível no site da instituição com os dados solicitados. Após isso, o formulário deverá ser encaminhado para o e-mail [email protected].

Os incritos receberão a taxa semestral de R$ 425 para o público em geral e de R$ 345 para membros da UEMS. Testes de nivelamento serão ofertados por R$ 55. Para solicitar o teste, os interessados devem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Cursos oferecidos:

Campo Grande: Inglês (presencial e on-line), espanhol e francês (on-line)

Jardim: Inglês (presencial)

Dourados: Inglês, Espanhol e Guarani (presencial)