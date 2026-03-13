Operação Saturação: polícia apreende granadas, arma e drogas após denúncia de ameaça em Ponta Porã

A Polícia Militar realizou a apreensão de granadas de efeito moral, uma arma de fogo, munições e entorpecentes na tarde desta quinta-feira (12), em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. A ação ocorreu durante o primeiro dia da Operação Saturação e foi desencadeada após uma denúncia de ameaça envolvendo um homem armado.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada por volta das 17h50 para atender uma ocorrência no bairro Residencial Ponta Porã. Ao chegar ao local indicado, os policiais constataram que o suspeito já havia fugido levando uma arma de fogo.

Durante as buscas pela região, moradores informaram que dois homens foram vistos correndo em direção ao fundo de uma residência. Os policiais então cercaram a área e conseguiram localizar um dos indivíduos, que acabou detido. Após verificação, foi constatado que ele não tinha relação direta com a denúncia inicial de ameaça.

Próximo ao ponto onde o suspeito foi encontrado, os policiais localizaram, escondida em uma área de vegetação, uma maleta contendo uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e várias munições.

As diligências continuaram em um imóvel nas proximidades, onde os militares encontraram granadas de efeito moral, celulares, um caderno com anotações e diversas porções de drogas, entre elas maconha, skunk e haxixe. Também foram apreendidos documentos registrados em nome de outras pessoas.

O homem detido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais. Já o suspeito apontado na denúncia de ameaça não foi localizado até o momento, e as buscas seguem sendo realizadas.