Dois são presos transportando 61 kg de maconha em ônibus de viagem, em Ponta Porã

Nesta quinta-feira (12), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu quilos de maconha em ônibus de viagem. O caso aconteceu em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas, durante abordagem ao ônibus de viagem, os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado por dois passageiros. Questionados, ambos confessaram que transportavam maconha de Ponta Porã a Dourados.

Nas bagagens dos envolvidos foram encontrados 55 quilos de maconha e 6 quilos de skunk.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã.