Operação Saturação fiscaliza bares, tabacarias e conveniências em Campo Grande

Na noite desta sexta-feira (12), equipes da Polícia Militar realizaram mais uma etapa da Operação Saturação em Campo Grande. A ação, denominada “Dia D”, teve como foco a fiscalização de bares, tabacarias, conveniências e estabelecimentos similares.

Segundo a PM, a operação tem como objetivo reforçar a prevenção de crimes contra a vida por meio de ações integradas de fiscalização, orientação e policiamento preventivo e repressivo.

Durante as abordagens, os policiais verificaram alvarás de funcionamento, licenças e demais documentos obrigatórios para o funcionamento dos estabelecimentos.

As equipes também realizaram fiscalização relacionada a possíveis infrações ambientais e orientaram proprietários e responsáveis sobre o cumprimento das normas legais.

De acordo com a PM, a iniciativa faz parte das estratégias de segurança voltadas à manutenção da ordem pública e ao fortalecimento da presença policial em regiões com maior circulação de pessoas durante o período noturno.

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