Operação Protetor das Divisas apreende dois veículos com registro de origem ilícita e restrição de busca, em Campo Grande

Foram apreendidos dois veículos com restrição criminal durante ações da Operação Protetor das Divisas, desenvolvida no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado. A ação ocorreu no último domingo (18), em Campo Grande e teve participação da Polícia Civil, por intermédio do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e integra estratégias de enfrentamento ao crime organizado e recuperação de bens de origem ilícita.

Segundo informações divulgadas, foram apreendidos dois veículos ocultados em uma residência situada na região do São Francisco, na Capital, sendo um GM/Onix Plus vermelho e um GM/Onix prata. Em consultas aos sistemas policiais, foi constatado que os automóveis possuíam registro de origem ilícita e restrição de busca.

Na sequência, a equipe abordou uma mulher, que deixava a residência no momento da ação. Quando questionada, ela informou que os veículos seriam de responsabilidade de sua madrasta e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, entregando as chaves dos automóveis.

Diante da confirmação das restrições criminais e da ausência de documentação que comprovasse a posse regular dos veículos, os dois automóveis foram apreendidos e encaminhados à sede do DRACCO para as providências legais.

A ação é coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência/Coordenação-Geral de Fronteiras/Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Segurança Pública (DIOPI/CGFRON/SENASP/MJSP)