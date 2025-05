Operação policial em Três Lagoas apreende drogas, armas e prende quatro suspeitos de tráfico

Mandados foram cumpridos em bairros da cidade e em presídios do Estado; grupo transportava entorpecentes de Campo Grande para a região

Na manhã desta quinta-feira (29), uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Penal cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos bairros de Três Lagoas e em unidades prisionais da cidade e de Campo Grande. A ação, batizada de “Operação FOX”, é resultado de uma investigação sobre uma associação criminosa envolvida no tráfico de cocaína e crack.

Mais de cinquenta agentes e vinte viaturas participaram da operação, que teve apoio de equipes do GARRAS (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) e da Polícia Penal do Estado. Os mandados foram expedidos pela Vara do Juiz de Garantias, Tribunal do Júri e da Execução Penal da Comarca de Três Lagoas, após parecer favorável do Ministério Público.

A investigação, conduzida pela Seção de Investigação Geral (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI), identificou a estrutura e o funcionamento do grupo, que transportava semanalmente grandes quantidades de drogas de Campo Grande para Três Lagoas. Parte dos entorpecentes era distribuída em pontos de venda da cidade — as chamadas biqueiras — e outra parte seguia para municípios na divisa com o estado de São Paulo.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos mais de 5 quilos de substância análoga à cocaína, 10 quilos de crack, armas de fogo, grande quantidade de munições, veículos, cerca de R$ 3 mil em espécie e dezenas de celulares. Os aparelhos serão analisados pelo NRI para aprofundar a investigação e identificar novos envolvidos na associação criminosa.

Quatro pessoas foram presas em flagrante, suspeitas dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e munições. As investigações seguem em andamento com o objetivo de desarticular completamente o grupo investigado.

