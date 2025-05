Mulher é presa após esfaquear vítima no bairro Vida Nova, em Campo Grande

Crime aconteceu na manhã de quarta-feira (28); vítima foi socorrida e está internada na Santa Casa

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante na manhã de quarta-feira (28) suspeita de tentativa de homicídio, após esfaquear uma pessoa nas imediações do bairro Vida Nova, na Capital. A vítima foi atingida por duas facadas, socorrida e encaminhada para a Santa Casa da capital.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu horas antes da prisão. Após tomar conhecimento do caso, uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) iniciou diligências para identificar e localizar a suspeita. A mulher foi encontrada ainda nas proximidades do bairro onde o ataque ocorreu.

Durante a abordagem, ela confessou o crime e indicou o local onde havia jogado a faca usada na agressão. A arma foi apreendida e a mulher encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio simples.

