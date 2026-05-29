Senac MS sobe para 11ª posição entre as melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste

O Great Place To Work publica anualmente rankings regionais, nacionais, setoriais e temáticos das melhores empresas para trabalhar

O Senac MS foi reconhecido entre as 11 melhores empresas de médio porte para trabalhar no Centro-Oeste no ranking GPTW (Great Place To Work Brasil 2026). A instituição avançou 13 posições em relação ao ano anterior, quando ocupava o 24º lugar. O crescimento consolida uma trajetória de fortalecimento da cultura organizacional e valorização das pessoas.

O reconhecimento é concedido a empresas que se destacam em critérios como confiança nas lideranças, ambiente de trabalho, desenvolvimento profissional, inovação e percepção positiva dos colaboradores sobre a instituição. Considerado uma das maiores referências mundiais em cultura organizacional, o GPTW avalia tanto as práticas corporativas quanto a experiência cotidiana vivida pelos trabalhadores.

Mais do que um selo institucional, a conquista reflete o ambiente construído dentro do Senac MS, pautado por relações de confiança, senso de pertencimento e propósito coletivo. O resultado também reforça a estratégia da instituição de investir no desenvolvimento humano e em práticas voltadas ao bem-estar e crescimento profissional das equipes.

A diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, destacou que o reconhecimento representa o reflexo da cultura construída diariamente dentro da instituição.

“Esse reconhecimento tem um valor muito especial porque nasce da percepção das próprias pessoas que fazem o Senac acontecer todos os dias. Subir da 24ª para a 11ª posição mostra que estamos construindo um ambiente baseado em confiança, respeito, desenvolvimento humano e propósito coletivo. Mais do que formar profissionais para o mercado, nós também buscamos ser um espaço onde os nossos colaboradores se sintam valorizados, pertencentes e motivados a crescer junto com a instituição”, afirmou.

Michelle Annita Seibert Kist, diretora de gestão corporativa do Senac MS, reforça que a conquista vai além do ranking, “em um contexto em que valorizar o capital humano é decisivo, celebrar a 11ª posição no GPTW Centro-Oeste 2026 é celebrar gente. Não é só um salto de 13 posições desde 2025. É a prova de uma cultura viva, movida por propósito e pertencimento, que coloca as pessoas no centro da transformação. Essa evolução nasce da dedicação contínua das nossas lideranças e de cada colaborador.

É resultado de práticas que priorizam confiança, transparência e comunicação aberta, junto com liderança acessível e decisões claras. Investimos em capacitação, trilhas de carreira e reconhecimento diário porque acreditamos no potencial de cada um. Também cuidamos do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, da saúde mental e física, e estimulamos a inovação e a colaboração para transformar desafios em oportunidades. Para nós, este marco reafirma o compromisso do Senac MS: transformar vidas e negócios pela educação profissional, começando por um ambiente onde cada pessoa se sente respeitada, valorizada e parte fundamental da nossa missão. Colocar gente no centro é o nosso caminho para o sucesso, e o GPTW valida mundialmente essa escolha. Estamos muito orgulhosos.”

O Great Place To Work publica anualmente rankings regionais, nacionais, setoriais e temáticos das melhores empresas para trabalhar. Estar entre as organizações reconhecidas fortalece a marca empregadora da instituição e amplia sua credibilidade no mercado, além de demonstrar compromisso contínuo com a construção de ambientes corporativos mais saudáveis, colaborativos e inovadores.

O Sistema Comércio MS é composto por Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e sindicatos empresariais. A entidade é presidida por Edison Araújo e administrada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), presidida por José Roberto Tadros.

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