Operação intercepta 34 canetas rejuvenescedoras proibidas até no Paraguai

Um medicamento anunciado como solução para rejuvenescimento da pele e proibido inclusive no Paraguai foi apreendido durante a Operação Visa-Protege, em Campo Grande. Ao todo, 34 unidades da chamada GHK-CU Alluvi, comercializada como “caneta rejuvenescedora”, foram retidas no Centro de Triagem e Distribuição dos Correios da Capital.

A apreensão ocorre após alerta emitido pela Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria), que divulgou lista de produtos sem autorização para venda no território paraguaio. Entre eles estão itens que alegam conter peptídeos e não possuem registro sanitário válido, sendo proibidas a importação, distribuição e comercialização.

Segundo o órgão, o uso desses produtos representa risco à saúde pública, pois podem conter substâncias não declaradas ou em concentrações inadequadas. O comunicado também aponta possibilidade de efeitos adversos graves e destaca a ausência de informações seguras sobre dosagem, preparo e modo de aplicação.

As unidades foram interceptadas ao longo de fevereiro, período em que a operação intensificou a fiscalização de encomendas. Desde o início da Visa-Protege, em 2 de fevereiro, mais de 10 mil itens com suspeita de irregularidades sanitárias já foram barrados após inspeção por raio-x nos Correios.