Obras avançam e Moreninhas terá 100% das ruas asfaltadas em breve

Investimento recente do Governo do Estado no bairro ultrapassa a casa dos R$ 135 milhões, ampliando a estrutura local e oferecendo melhorias consideráveis

Os bairros Moreninha III e Moreninha IV passarão por uma nova etapa de obras de infraestrutura, com implantação e restauração asfáltica e drenagem de águas pluviais, com aporte estadual de R$ 9 milhões, ampliando a qualidade urbana e a mobilidade na região. Com essas implementações, o Governo de Mato Grosso do Sul vai concluir a pavimentação de 100% das ruas nas Moreninhas – um dos maiores complexos habitacionais não apenas de Campo Grande, mas de todo o Estado.

O edital para a licitação da obra foi divulgado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), e o resultado da empresa vencedora será anunciado no dia 20 de março. Para o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho, a atuação do Governo do Estado reforça o compromisso com as pessoas.

“Estamos realizando um investimento histórico nas Moreninhas, com obras estruturantes que envolvem pavimentação, drenagem e uma nova ligação viária que vai melhorar significativamente a mobilidade da região. Nosso objetivo é entregar infraestrutura completa, com solução técnica adequada, garantindo mais segurança, valorização do bairro e qualidade de vida para quem mora por lá. As Moreninhas têm uma importância histórica e social para Campo Grande, e investir aqui é investir nas famílias que vivem e trabalham na região”, afirmou o secretário.

As intervenções nas Moreninhas contemplam a Avenida Baobá, Rua Antônio Hostorio Rezende, Rua Antônio Pires de Oliveira, Rua Candida Menezes Cintra, Rua Clotilde Chaia, Rua Sambura, Rua Doralice Menezes, Rua Elpídio Reis, Rua Tertuliano Silva, Rua João Adolfo Cintra, Rua Maria Cândida de Rezende, Rua Mauricio Cantero, Rua Natividade Quevedo, Rua Oriomar Fernandes, Rua Jaraguamuru e Travessa Janeiras.

As obras de infraestrutura urbana na região das Moreninhas somam um amplo conjunto de intervenções já concluídas, em execução e em fase de licitação, envolvendo pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, restauração de vias e equipamentos públicos, com investimentos que totalizam R$ 135,2 milhões.

Entre as obras concluídas, está a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Moreninha IV, etapa 2, contemplando as ruas João Adolfo Cintra, Cândida Menezes Cintra, Antônio Pires de Oliveira, Elias Saad e Clotilde Chaia, com valor de R$ 1,3 milhão.

Também foi concluída em 2023 a obra de pavimentação, drenagem e restauração funcional do pavimento na Avenida Cafezais, com investimento de R$ 11,3 milhões.

Soma-se a esse conjunto a implantação asfáltica, drenagem e recapeamento na Avenida Alto da Serra e adjacências, na região das Moreninhas, lote 2, primeira etapa,abrangendo as avenidas Gury Marques e Alto da Serra, além das ruas Buenópolis, Inconfidente, Ubirajara, Guarani, Floreal, Salmorão, Jaguariuna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Crispim Moura, Bento de Souza, Osni Moura, Olívia Moura, Luiz Baptista Pereira de Almeida, Equipe Barrichelo, Equipe Gugelmim, Camocim, Macambira e Peruíbe, bem como as travessas Manoel José Toledo, Joana A. Souza e Licarião Freire, com investimento de R$ 50,7 milhões e término previsto para janeiro de 2026.

Ainda no bairro Moreninha IV, a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da etapa I, contemplou as ruas Maria Cândida de Rezende, Orlomar Fernandes, Ivo Osman Miranda e Copaíba, com investimento de R$ 1,4 milhão.

Outro projeto em fase de montagem do processo licitatório é a pavimentação e drenagem do acesso às Moreninhas, etapa 2, lote 1, com investimento estimado em R$ 60,0 milhões, com previsão de publicação do edital no primeiro semestre de 2026, obra que fará a ligação da Avenida Alto da Serra com a Avenida Salomão Abdala, criando uma nova conexão das Moreninhas com o bairro Rita Vieira.

Integra ainda o pacote de investimentos a construção da pista de skate e vestiários nas Moreninhas, no valor de R$ 1,5 milhão, com ordem de início dos serviços em outubro de 2025, previsão de conclusão em junho de 2026.

A estrutura contará com pista no padrão da Confederação Brasileira de Skate, em área de 1.019 metros quadrados, com vestiários amplos e funcionais e todos os elementos necessários para sediar eventos nacionais, com foco em acessibilidade, segurança, fluxo contínuo e alto desempenho esportivo.

O projeto prevê circulação segura, separação entre as áreas Street e Park e espaços amplos que favorecem mobilidade e visibilidade, incluindo obstáculos como quarter pipe, rampas com inclinações, china banks, caixote, trave, speed bump, palco manual, corrimão, hubba, bowl park, spine, mureta, escada e corner.

A pista de skate vai consolidar as Moreninhas como um marco para o desenvolvimento do esporte e para o uso comunitário na região.