Organização criminosa composta por mulheres e com ramificação em 14 cidades de MS é investigada

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (2) a Operação Éris, que mira uma organização criminosa investigada por atuação em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 36 de busca e apreensão.

Segundo as informações divulgadas pela Policia Civil, as investigações começaram em 2024, a partir de informações obtidas durante a Operação Artus, realizada em dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridas medidas judiciais que resultaram na prisão preventiva de 34 integrantes de uma facção criminosa originária em São Paulo, com ramificações em outros Estados.

Ao analisar o material reunido naquela operação, os investigadores identificaram uma estrutura própria dentro da organização, composta por mulheres que atuavam de forma coordenada e hierarquizada. Segundo a apuração, o grupo mantinha integrantes distribuídos em diferentes estados e desempenhava funções específicas dentro da dinâmica criminosa investigada.

Os mandados são cumpridos simultaneamente nos municípios de Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Campo Grande, Rochedo, Maracaju, Amambai, Corumbá, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Selvíria, Água Clara e Três Lagoas, além de cidades localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

O nome da operação faz referência a Éris, personagem da mitologia grega associada à discórdia. A escolha, segundo a Polícia Civil, simboliza a ofensiva destinada a desarticular a estrutura investigada, especialmente o núcleo feminino identificado durante a apuração.

A operação segue em andamento e o balanço final das medidas cumpridas será divulgado após a conclusão da ação policial.

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