Operação da PF mira crimes de abuso sexual infantil na internet

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Escudo de São Miguel IV para combater crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados pela internet.

Segundo informações divulgadas, a investigação teve início após a identificação de um suspeito que estaria armazenando e compartilhando imagens e vídeos contendo registros de abuso sexual infantojuvenil em dispositivos eletrônicos.

A ação faz parte do trabalho da Polícia Federal de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital e busca identificar e prender envolvidos nesse tipo de crime.

A corporação destaca que, embora o termo “pornografia infantil” ainda conste no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a comunidade internacional tem adotado expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes” e “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por retratarem de forma mais precisa a gravidade das condutas criminosas.

A Polícia Federal também reforçou a importância da prevenção e orientou pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes. Segundo a instituição, o diálogo sobre segurança digital e o incentivo para que menores comuniquem situações suspeitas são medidas fundamentais para prevenir crimes e proteger possíveis vítimas.