Da maçã do amor ao carreteiro: Arraial de Santo Antônio começa nesta quinta-feira (11)

Quem aprecia a culinária tradicional das festas juninas já pode se preparar. O 24º Arraial de Santo Antônio começa nesta quinta-feira (11) e segue até domingo (14), reunindo gastronomia, música e tradição na Praça do Rádio Clube, no Centro de Campo Grande.

Ao todo, serão 18 barracas oferecendo pratos e bebidas que fazem parte da cultura popular e atravessam gerações. Entre as opções do cardápio estão o tradicional arroz carreteiro, pastel, espetinhos de diversos sabores, cachorro-quente, caldos, refrigerantes e o choripán, uma das novidades desta edição. Para quem não abre mão dos doces típicos, haverá ainda arroz doce, maçã do amor e outras delícias que remetem às festas juninas de antigamente.

Além da gastronomia, o público poderá aproveitar quatro dias de programação cultural com atrações musicais e atividades para toda a família. Neste ano, a festa ganha um atrativo especial no sábado (13), quando será transmitido em telão o primeiro jogo da Copa do Mundo, com espaço preparado para receber pessoas de todas as idades.

A programação tem início às 18h na quinta-feira (11) e na sexta-feira (12). No sábado (13), as atividades começam às 14h, enquanto no domingo (14), último dia do evento, a abertura será às 15h.

Como parte das celebrações em homenagem a Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, também haverá procissão até a Catedral, reforçando o caráter religioso e cultural de uma das festas mais tradicionais da Capital.

Realizado na Praça do Rádio Clube, o Arraial de Santo Antônio é um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade, reunindo fé, cultura, música e uma gastronomia que preserva receitas e sabores passados de geração em geração