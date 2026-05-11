Operação Caminhos Seguros: idoso é preso por estupro de vulnerável e aliciamento de crianças, em Aquidauana

Nesta segunda-feira (11) um homem de 85 anos, quer não teve suas infromações divulgadas, foi preso condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de crianças para fins sexuais. A ação foi realizada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o autor foi localizado no bairro Alto, no município de Aquidauana, durante diligências realizadas no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026.

Contra o suspeito havia mandado de prisão já transitada em julgado, com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado. Após a prisão, o condenado foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento. Equipes da Especializada permanecem em atendimento a denúncias e na fiscalização de pontos vulneráveis à exploração sexual infantojuvenil, tanto na Capital quanto no interior do Estado.