Operação Caminhos Seguros: homem é preso por estupro de vulnerável em Dourados

Na tarde de terça-feira (5) um homem de 51 anos, mecânico de máquina pesada, foi preso condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu por meio da Operação Caminhos Seguros, com objetivo de combater a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Segundo informações da Polícia Civil, o autor foi localizado no bairro Altos do Indaiá, em Dourados, em cumprimento de um mandado de prisão já transitado em julgado, com pena de 12 anos de reclusão em regime fechado.

Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado à unidade policial e colocado à disposição da Justiça.

A ação tambem resultou em três prisões nas regionais de Nova Andradina e Dourados, evidenciando a atuação intensiva da Polícia Civil no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no âmbito da Operação Caminhos Seguros 2026.

As ações da Polícia Civil seguem em andamento ao longo do dia.