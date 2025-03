Nevou na Fronteira: Operação prende homem e descobre local de rede do tráfico de drogas em Aral Moreira

Na manhã da última segunda-feira (3), foi deflagrada a segunda fase operação “Nevou na Fronteira” em Aral Moreira. Um dos envolvidos no esquema de tráfico de drogas foi preso preventivamente e o local foi desmantelado.

A operação começou com a Primeira etapa após denúncias serem feitas sobre movimentação suspeita em uma residência no centro da cidade. Imagens de drone confirmaram a atividade irregular, e a polícia encontrou no local uma jovem mãe, acompanhada de sua filha de 1 ano, que alegou estar no imóvel alugado por um traficante. Durante a primeira etapa da operação, foram apreendidas drogas, munições e bens de luxo.

A investigação ganhou força com uma denúncia anônima sobre uma bolsa com drogas escondida em um lava-jato. Imagens de câmeras de segurança mostraram suspeitos deixando o material ao lado de um trator. A jovem no local afirmou que o ponto era gerido por quatro pessoas, mas não soube identificar os comparsas.

Na segunda etapa, a Justiça decretou a prisão preventiva de um dos investigados. O autor é acusado de integrar a rede que usava o imóvel como central de distribuição em Aral Moreira, funcionando como atacado e varejo.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Aral Moreira-MS.

