Evento na Cidade Universitária irá abordar arqueologia, bioantropologia e patrimônio

O 1º Simpósio Ibero-Americano de Arqueologia, Bioantropologia e Patrimônio será realizado no auditório do Complexo Multiuso 1, na Cidade Universitária, de 24 a 27 de março. O evento é aberto a toda a comunidade e as inscrições gratuitas podem ser feitas nesta página até 23 de março.

O objetivo é promover discussões qualificadas e troca de experiências sobre a ação forense humanitária, salvaguarda, conservação e divulgação do patrimônio cultural, arqueológico e bioantropológico; e o compartilhamento de práticas exitosas.

Segundo a professora da Faculdade de Ciências Humanas e presidente da comissão organizadora, Priscila Lini, o simpósio foi pensado para reunir três áreas que têm se destacado no universo científico nacional e internacional e também na Universidade. “A criação do Laboratório de Bioantropologia e Antropologia Forense na UFMS foi o ponto de partida para pensar em um evento multidisciplinar que fizesse essa convergência entre arqueologia, bioantropologia e patrimônio. A partir de uma parceria construída em conjunto com a Superintendência Mato Grosso do Sul do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi possível a obtenção do recurso junto à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul por meio do Programa de Apoio a Eventos. Esta será a primeira edição do simpósio e esperamos que seja o início de uma série de outros”, detalha.

Na programação estão palestras e apresentação de trabalhos. “Pensamos as atividades com grande entusiasmo, reunindo pesquisadores da América e da Europa”, informa. Entre os palestrantes estão os peritos Carlos Palhares e Alexandre Deitos que irão apresentar o Caso Dom Phillips e Bruno Pereira: atuação pericial em local de crime; a arqueóloga Claudia Plens, que irá falar sobre Arqueologia forense em causas históricas e humanitárias; e o médico legista Aluísio Trindade irá falar sobre a Antropologia Forense e Direitos Humanos: da procura por desaparecidos políticos a identificações em desastre coletivo.

O evento também terá a participação de pesquisadores estrangeiros: Ricardo Ortega, da Espanha, irá expor a Antropologia do conflito armado; Rubén Buitron, do Peru, irá apresentar suas pesquisas em Fardos Funerários da Costa Norte Peruana; e Virginia Urquizu, da Argentina, irá relatar sobre o Projeto Humanitário Malvinas.

Com informações da UFMS.

