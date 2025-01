Mulheres são baleados enquanto negociavam valores de programa no Coronel Antonino

Duas mulheres, de 22 e 27 anos, foram feridas a tiros, na madrugada deste domingo (5), no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, enquanto negociavam valores de programa.

Conforme boletim de ocorrência, uma das vítimas contou que estava negociando programa sexual com um motociclista, quando chegou um homem em um carro preto e de grande porte.

Nesse momento, a mulher se dirigiu ao veículo e, enquanto combinava valores com o motorista, ambos iniciaram uma briga. O motivo não foi revelado. Durante a confusão, o autor sacou uma arma e atirou diversas vezes.

A vítima foi atingida na costas, enquanto outra mulher que estava próxima acabou baleada no braço. Em seguida, o homem fugiu. A PM (Polícia Militar) foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros, que encaminhou as vítimas para Upa (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.