Bioparque Pantanal fecha para manutenção e reabre para visitação em 7 de janeiro

Durante a primeira semana de 2025, o Bioparque Pantanal realizará manutenções e reparos na estrutura e nos tanques. Neste período, não haverá visitação no complexo, apenas atividades internas e administrativas. O principal ponto turístico de Campo Grande reabrirá ao público no próximo dia 7 de janeiro.

Com mais de um milhão de visitas desde a inauguração, em 2022, e mais de 40 mil animais, entre peixes, serpentes e mamíferos, o Bioparque Pantanal entrou para a rota turística como um dos principais destinos em Mato Grosso do Sul.

Como um verdadeiro laboratório vivo, o passeio pelo Bioparque Pantanal vai além da contemplação, se tornando uma experiência de conhecimento sobre o Bioma Pantanal e os cinco continentes.

Para 2025, o agendamento poderá ser realizado a partir do dia 7 de janeiro no site oficial do Bioparque Pantanal. A visitação é gratuita.

Com informações da Agência de Notícias de MS.