Mulher tenta sair de carro em movimento e é agredida com mata-leão por companheiro em Campo Grande

Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro, de 37 anos, após tentar sair de um carro em movimento na madrugada deste domingo (17), no Centro de Campo Grande. O homem foi preso em flagrante enquanto dormia em um quarto de hotel.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pela Polícia Militar chorando na calçada do hotel onde estava hospedada com o suspeito. Ela apresentava escoriações no rosto, lesões nas unhas e estava bastante abalada.

A mulher relatou que o casal estava em um bar ingerindo bebidas alcoólicas durante um evento. Em determinado momento, o homem pediu para que fossem embora, mas ela se recusou a sair do local.

Conforme o relato, o suspeito passou a coagí-la para deixar o bar. Com medo, a vítima entrou no carro do casal, que seguia em direção ao hotel.

Durante o trajeto, ela tentou sair do veículo ainda em movimento. O homem então teria parado o carro e, quando a mulher começou a pedir socorro, foi perseguida e imobilizada com um golpe conhecido como mata-leão.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito arrancou à força as unhas de gel da vítima durante as agressões.

Depois disso, a mulher foi colocada novamente dentro do veículo e levada até o hotel. Ao chegar no local, ela correu até a recepção e pediu ajuda. Funcionários acionaram a Polícia Militar.

Os policiais foram até o quarto onde o casal estava hospedado e encontraram o homem dormindo. Ele apresentava escoriações na perna e em um dos dedos. O suspeito foi acordado, abordado e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Na delegacia, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência em desfavor do homem. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.