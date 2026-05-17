Mulher tenta sair de carro em movimento e é agredida com mata-leão por companheiro em Campo Grande

Foto: imagem ilustrativa
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Uma mulher de 25 anos foi agredida pelo companheiro, de 37 anos, após tentar sair de um carro em movimento na madrugada deste domingo (17), no Centro de Campo Grande. O homem foi preso em flagrante enquanto dormia em um quarto de hotel.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada pela Polícia Militar chorando na calçada do hotel onde estava hospedada com o suspeito. Ela apresentava escoriações no rosto, lesões nas unhas e estava bastante abalada.

A mulher relatou que o casal estava em um bar ingerindo bebidas alcoólicas durante um evento. Em determinado momento, o homem pediu para que fossem embora, mas ela se recusou a sair do local.

Conforme o relato, o suspeito passou a coagí-la para deixar o bar. Com medo, a vítima entrou no carro do casal, que seguia em direção ao hotel.

Durante o trajeto, ela tentou sair do veículo ainda em movimento. O homem então teria parado o carro e, quando a mulher começou a pedir socorro, foi perseguida e imobilizada com um golpe conhecido como mata-leão.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito arrancou à força as unhas de gel da vítima durante as agressões.

Depois disso, a mulher foi colocada novamente dentro do veículo e levada até o hotel. Ao chegar no local, ela correu até a recepção e pediu ajuda. Funcionários acionaram a Polícia Militar.

Os policiais foram até o quarto onde o casal estava hospedado e encontraram o homem dormindo. Ele apresentava escoriações na perna e em um dos dedos. O suspeito foi acordado, abordado e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Na delegacia, os policiais constataram que havia uma medida protetiva de urgência em desfavor do homem. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

 

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