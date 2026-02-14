Mulher tem celular roubado em ponto de ônibus no Nova Campo Grande

Suspeito simulou estar armado e fugiu de motocicleta

Uma mulher de 31 anos foi vítima de roubo na manhã desta sexta-feira (14), no Bairro Nova Campo Grande, em Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 8h, enquanto ela aguardava em um ponto de ônibus na Rua 22.

De acordo com o registro policial, um homem em uma motocicleta de cor cinza se aproximou e fez menção de estar armado. Sob grave ameaça, exigiu que a vítima entregasse o aparelho celular, um Samsung A06 azul marinho.

Além do telefone, estavam junto documentos pessoais e um cartão bancário. Após a ação, o suspeito fugiu do local e não foi localizado.

A vítima informou que o autor usava bermuda, mas não conseguiu fornecer outras características que pudessem auxiliar na identificação.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e será investigado.

