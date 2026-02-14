Sul-mato-grossense Mariana Fagundes faz show em Inocência neste sábado

A música sul-mato-grossense ganha cada vez mais destaque no cenário nacional, e um dos nomes que tem chamado atenção é o de Mariana Fagundes. Natural de Aparecida do Taboado (MS), a artista vive uma fase de crescimento expressivo e consolida sua presença como um dos grandes talentos femininos do sertanejo atual.

Com uma trajetória construída ao longo de mais de duas décadas, Mariana iniciou sua caminhada artística como vocalista de bandas de baile, experiência que a levou a percorrer diversas regiões do Brasil. Esse período foi essencial para ampliar suas referências musicais e fortalecer sua identidade artística, preparando o terreno para a decisão de investir em carreira solo.

Ao longo dos anos, também marcou presença em atrações de alcance nacional, como o Programa da Eliana, no quadro “Tem um Cantor Sertanejo lá em Casa”, e o Programa Raul Gil, na competição “Mulheres que Brilham”.

Os números refletem o momento positivo da cantora. Em março de 2024, ela ultrapassava 522 mil seguidores nas redes sociais, com alcance superior a 780 mil contas, mais de 4 milhões de impressões e mais de 78 mil visitas ao perfil. Nas plataformas de áudio, somava 1.144.238 ouvintes mensais e mais de 514 mil seguidores, demonstrando forte conexão com o público e crescimento constante no ambiente digital.

Aposta no estrelato

No início do ano, o estrategista musical Matheus Meira citou a cantora Mariana Fagundes como a grande revelação da música sertaneja em 2026, após ter se apresentado no Navio Ana Castela. A artista apresentou ao público o clipe da faixa “Eu Vou Beber Até Esquecer”, lançado na última quinta-feira (12) durante participação no programa Resenha do Cabral, do empresário empresário Rafael Cabral da MJ Music. Lá também estavam sertanejos de renome como Ícaro e Gilmar, Panda e Humberto e Ronaldo.

Além das novidades musicais, Mariana mantém agenda ativa no Mato Grosso do Sul, com apresentações confirmadas em Inocência nos dias 13 e 14 de fevereiro e também em Paranaíba, reforçando o carinho e a valorização de suas raízes.

Conquistas

Vivendo uma das fases mais marcantes da sua trajetória, a cantora comemorou um feito expressivo ao ver sua música alcançar destaque entre as faixas mais compartilhadas do mundo, ocupando posição de relevância também no cenário nacional. Para ela, cada conquista carrega a memória de uma caminhada longa, construída com persistência, fé e muito empenho diário. O reconhecimento, segundo a artista, não é individual, mas resultado da união entre equipe, familiares e admiradores que acompanham e divulgam seu trabalho nas plataformas digitais. E a ambição continua: o próximo passo é alcançar o primeiro lugar no Brasil.

Entre os projetos recentes, ela apresentou uma releitura emocionante de “Silêncio”, canção eternizada por Marília Mendonça. A nova versão rapidamente ganhou força nas plataformas, figurando entre as mais ouvidas poucos dias após o lançamento e ultrapassando a marca de um milhão de visualizações no YouTube.

O momento especial se soma a outras vitórias importantes, como a certificação de álbum de platina pelo projeto “Toca Aquela” e a celebração de 12 anos de trajetória consolidada em 2025, além da marca de milhões de ouvintes mensais.

A artista também ampliou sua visibilidade ao participar de grandes vitrines da música e da televisão brasileira, como o Prêmio Multishow e o talk show The Noite com Danilo Gentili, reforçando sua presença no cenário nacional e aproximando ainda mais o público de sua personalidade carismática.

A agenda de eventos da cantora segue movimentada. O Carnaíba 2026, que começou ontem vai até 16 de fevereiro, já anunciou suas atrações. A abertura contará com Mariana no palco principal. No sábado, a festa continua com a dupla Breno e Matheus, e, na segunda-feira, o encerramento ficará sob o comando do DJ Jiraya UAI, que promete levar batidas eletrônicas e energia intensa para fechar a programação em grande estilo.

Fãs

Ana Júlia Souza, farmacêutica, afirma que é fã da cantora desde a regravação de uma música de Marília Mendonça e diz estar animada com a nova fase da artista.

“Eu acompanho a trajetória da Mariana há algum tempo e posso dizer com certeza: ela é a nova ascensão do sertanejo. É impressionante como ela consegue unir talento, carisma e verdade em tudo o que canta. No palco, ela brilha de um jeito diferente, tem presença, tem força e tem uma voz que arrepia”.

Maria Fernanda Castro, psicóloga, fala sobre o amor pela a artista; “Pra mim, a Mariana representa uma nova geração da música sertaneja, mas sem perder a essência. Ela é extremamente talentosa, dedicada e merece cada conquista que está vivendo. Dá pra ver que nada foi por acaso, é resultado de muito trabalho e de um dom que nasceu com ela”, destaca.

Gustavo Andrade, publicitário, finaliza destacando sua confiança no talento da artista:“Além de cantar demais, ela se conecta com o público de uma forma única. A Mariana tem estrela, tem identidade própria e está construindo um caminho lindo dentro do sertanejo. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes nomes dessa nova fase da música”.

Serviço: O show da cantora em Inocência acontece hoje (14), a partir das 20h, na Avenida Albertina Garcia Dias, em frente ao SENAI. A entrada é totalmente gratuita.

