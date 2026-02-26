Mulher é presa em flagrante por tentar aplicar golpe do falso consórcio em Dourados

Policiais da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prenderam, no fim da tarde de quarta-feira (25), uma mulher suspeita de tentar aplicar mais um golpe envolvendo a venda de consórcios inexistentes, em Dourados.

A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia de Polícia e da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), após denúncia de uma vítima que já havia perdido cerca de R$ 15 mil em transferências via Pix. Segundo o relato, a sobrinha dela estava prestes a cair no mesmo tipo de golpe.

Com a informação de que uma nova negociação estava em andamento, os policiais foram até o endereço indicado. Antes da abordagem, consulta ao sistema apontou que a suspeita já possuía outros registros por crimes semelhantes, sempre relacionados à falsa oferta de contratos de consórcio.

No local, a mulher foi flagrada com quatro folhas de contratos falsificados em nome de uma empresa do setor, além de um celular usado nas negociações. A empresa citada nos documentos confirmou que os contratos eram falsos e que não havia qualquer autorização do Banco Central do Brasil, como constava no material.

De acordo com a polícia, no momento da intervenção a suspeita já negociava o recebimento de valores por Pix, o que caracteriza a tentativa de estelionato. Durante o depoimento, ela confessou o crime e afirmou que agiu por estar endividada.

Diante das provas e da confissão, foi autuada em flagrante por falsificação de documento particular e estelionato na forma tentada. A investigada permanece presa e à disposição da Justiça.