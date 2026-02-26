Moradores exigem limpeza após piscinas públicas se tornarem criadouros de dengue

População também reivindica uma revitalização urgente dos parques Jacques da Luz e do Ayrton Senna

Interditadas e sem funcionamento há anos, as piscinas públicas dos parques Parque Jacques da Luz e Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, apresentam estruturas sem manutenção e acúmulo de água suja. Ao jornal O Estado de MS, moradores relatam esperança e afirmam que seguem aguardando, com expectativa, a revitalização e a reabertura dos espaços de lazer.

Segundo os frequentadores, as piscinas permanecem desativadas e com água parada, o que aumenta o risco de proliferação do mosquito transmissor da dengue e reforça o alerta sobre a necessidade de manutenção dos locais.

Em nota, a Funesp (Fundação Municipal de Esportes) informou que realiza monitoramento constante das estruturas esportivas dos parques municipais, priorizando a segurança e o bem-estar dos usuários.

No caso do Parque Jacques da Luz, está previsto investimento por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a construção de um centro esportivo padronizado, com campo de futebol society, quadra de basquete, pista de caminhada e parquinho infantil. A primeira licitação foi lançada, mas não houve empresas interessadas.

Em relação às piscinas do Parque Ayrton Senna, a fundação informou que a equipe técnica realiza intervenções nos sistemas de filtragem para garantir condições adequadas de funcionamento. No entanto, não há previsão orçamentária específica para reformas estruturais, e o órgão afirma que segue buscando alternativas e parcerias dentro do planejamento administrativo.

Moradores cobram melhorias e mantêm expectativa

A cabeleireira Jaquecimara da Silva Lima, moradora da região das Moreninhas III, frequenta o parque há anos para atividades físicas e relata que a situação das piscinas se arrasta há cerca de uma década.

“Eu venho aqui há muitos anos. Faço yoga, participo de outras atividades e utilizo a estrutura do parque com frequência. Mas as piscinas estão precárias faz tempo. Eu fazia hidroginástica aqui, e já tem cerca de dez anos que está abandonado”, afirma.

Ela diz que existe expectativa por melhorias, mas que a população aguarda respostas concretas. “A gente tem esperança, mas está bem distante. Cobramos melhorias e ficamos na expectativa de que as obras realmente saiam”.

O aposentado Cenobelino Martines, que também frequenta o espaço regularmente, reforçou a necessidade de revitalização. “Precisa melhorar, sim. Faz muito tempo que essas piscinas não funcionam. A gente espera que resolvam, porque o parque é importante para quem mora aqui perto”, disse.

Ele também chamou atenção para o acúmulo de água parada nas piscinas desativadas. “Está cheio de água suja, água parada. Já é um risco, né? Principalmente por causa do mosquito da dengue”, alertou.

Licitação de R$ 1,3 milhão termina sem interessados

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou edital de licitação para a construção de um centro esportivo comunitário no Parque Jacques da Luz, com valor estimado em R$1.388.286,51. O processo terminou sem empresas interessadas.

O projeto prevê a implantação de um complexo esportivo com área total de 3 mil metros quadrados, incluindo campo de futebol society com gramado sintético e alambrado, meia quadra de basquete, playground infantil, pista de caminhada, áreas de paisagismo, iluminação, drenagem e serviços de urbanização.

Também está prevista acessibilidade integral, com rampas e adaptações conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), garantindo o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A obra foi solicitada pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) de Campo Grande e inclui serviços de terraplenagem, fundação, cobertura metálica e instalações elétricas e hidráulicas.

Por Geane Beserra

