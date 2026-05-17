Mulher é presa ao tentar entrar com cocaína escondida em chinelo no Instituto Penal de Campo Grande

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante na manhã deste sábado (16) ao tentar entrar com cocaína escondida em um chinelo no Instituto Penal de Campo Grande.

Segundo a polícia, ela é mãe do detento Eduardo Luiz Ferreira Zanardo, de 33 anos, que cumpre pena na unidade prisional.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais penais realizavam a revista de visitantes por meio do equipamento body scan quando identificaram uma suspeita durante a inspeção da mulher, por volta das 10h30.

Durante a averiguação, os servidores encontraram aproximadamente 118 gramas de substância análoga à cocaína escondidas em um dos chinelos usados pela visitante.

Na continuidade da revista, os policiais também localizaram mais 634 gramas da mesma substância entre os pertences da mulher. A droga estava armazenada em um saco plástico transparente junto a um produto semelhante a sabão em pó.

A substância entorpecente, os chinelos utilizados para o transporte da droga e o aparelho celular da suspeita foram apreendidos e encaminhados para a delegacia especializada.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.