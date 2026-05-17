Mulher é presa ao tentar entrar com cocaína escondida em chinelo no Instituto Penal de Campo Grande

Foto: Divulgação
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Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante na manhã deste sábado (16) ao tentar entrar com cocaína escondida em um chinelo no Instituto Penal de Campo Grande.

Segundo a polícia, ela é mãe do detento Eduardo Luiz Ferreira Zanardo, de 33 anos, que cumpre pena na unidade prisional.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais penais realizavam a revista de visitantes por meio do equipamento body scan quando identificaram uma suspeita durante a inspeção da mulher, por volta das 10h30.

Durante a averiguação, os servidores encontraram aproximadamente 118 gramas de substância análoga à cocaína escondidas em um dos chinelos usados pela visitante.

Na continuidade da revista, os policiais também localizaram mais 634 gramas da mesma substância entre os pertences da mulher. A droga estava armazenada em um saco plástico transparente junto a um produto semelhante a sabão em pó.

A substância entorpecente, os chinelos utilizados para o transporte da droga e o aparelho celular da suspeita foram apreendidos e encaminhados para a delegacia especializada.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

 

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