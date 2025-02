Mulher é resgatada após ser espancada e mantida em cárcere privado por ex-companheiro no bairro Tijuca

Homem, de 26 anos, invade casa e mantém ex-companheira, de 25 anos, em cárcere privado, no Bairro Tijuca, em Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima possuía medida protetiva contra o autor. Ele foi preso em fragrante.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender um chamado de violência doméstica no bairro Tijuca, quando se depararam com o homem brigando com a vítima em uma janela do imóvel. Ao ver os policias se aproximando, a mulher gritou informando estar trancada dentro de um quarto, sem a chave.

Na posse do autor foram encontradas duas chaves, sendo a do portão da residência e a outra do quarto do qual a vítima estava trancada. Após as diligências, a mulher informou aos policiais que o ex-companheiro invadiu sua casa quando seu filho abriu o portão sem o seu conhecimento, por volta das 6h.

Já dentro, no terreno do imóvel, ele quebrou a porta de vidro, dizendo procurar um cartão. Assim que avistou a vítima, passou a agredi-la com empurrões e golpes com pedaço de madeira. Pouco tempo depois, ele a trancou em um quarto.

O autor foi preso em flagrante por cárcere privado, lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica e por ter descumprido a medida protetiva. Ele foi encaminhado para a Delegacia e aguarda julgamento.